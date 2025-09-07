Desarrollo Urbano: El futuro de Lima Norte y Balnearios del Sur - Capítulo 12 Diálogo Inmobiliario
En este programa, conversamos con Martín Martínez, especialista en desarrollo urbano, quien nos explica la importancia de los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) aprobados para Lima Norte y Balnearios del Sur. Analizamos cómo estos planes influyen en la planificación urbana, la vivienda formal, fomentan la inversión inmobiliaria y garantizan un crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad.
DiálogoInmobiliario PlanDeDesarrolloUrbano LimaNorte BalneariosDelSur ViviendaFormal DesarrolloUrbano Planificación InversiónInmobiliaria
