GRABADO el 22-04-2025

NÉSTOR GOROSITO tras ALIANZA LIMA 3-2 TALLERES: "¿Por qué no ilusionarnos?" Depor

Néstor Gorosito: ¿Por qué no ilusionarnos? No le hace mal a nadie. Si jugamos como jugamos le podemos ganar a cualquiera de Sudamérica. Claro que viene el Real Madrid y nos cg a goles



