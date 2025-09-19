GRABADO el 19-09-2025

¡Prepárate desde ahora para elegir bien. TuVotoHaceLaDiferencia del JNE

EN VIVO JNE Noticias al Día, 19 de setiembre de 2025.

Personajes ilustres del JNE reviven con IA en homenaje a la democracia .

Exposicion de propuestas de candidatos de Pión - Cajamarca.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 19 de setiembre de 2025.

¿Verdad o mentira? Claves para detectar y frenar las fake news en el Perú..

¡Prepárate desde ahora para elegir bien. TuVotoHaceLaDiferencia del JNE.

¿Cómo elegiremos el próximo congreso?.

JNE llega al mercado Unicachi.

¿Autoridades y funcionarios ya están en campaña? ¿Y el JNE qué está haciendo? FactosElectorales.

ENVIVO Hoy en Elige2026 : ¿La democracia está en riesgo?.

EN VIVO JNE Noticias al Día, 18 de setiembre de 2025.

EnVivo Pleno del JNE inaugura Oficina Desconcentrada de Moquegua.

PERÚ ELECTORAL: Cobertura especial por las EMC 2025.

¿Cuál es el rol del JNE en las elecciones primarias?.

Figuras con IA te enseñan la nueva Alerta de Afiliación Política del JNE .

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Publicación del soneto «Último ruego»

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Semana de Prevención del Embarazo Adolescente en América Latina

Día Mundial del Alzhéimer

Creación del distrito de La Primavera (Bolognesi)

