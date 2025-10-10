GRABADO el 10-10-2025

Artistas y transportistas víctimas de la criminalidad esperan acción del nuevo presidente.

Dina Boluarte se pronuncia tras la vacancia presidencial: No voy a dejar el país.

¡Abrupto final! Las últimas horas de Dina Boluarte como presidenta del Perú.

Municipalidad de Lima afirma que "un criminal armado intentó matar al alcalde".

Uno de los detenidos en presunto atentado contra López Aliaga niega estar involucrado.

Carlos Gonzalez: "La población exige cambios y Jeri puede impulsarlos".

De 5 a 7 CAPTURAN A SUJETO QUE PLANEABA DISPARAR CONTRA ALCALDE DE LIMA - ATV.

Desesperada búsqueda de menor que desapareció en estación del Metro.

Luis Solari advierte crisis prolongada en el Perú tras caída del Gobierno.

Dina Boluarte podría ser investigada si el Congreso levanta su protección.

General Arriola confirma intervención por presunto atentado a alcalde de Lima.

Además hoy día 11 de Octubre en el calendario del Perú.

