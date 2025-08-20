GRABADO el 20-08-2025

Carlos Bruce oficializa su postulación a la alcaldía de Lima

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, confirmó en una entrevista con RPP que participará en la contienda electoral por la Alcaldía de Lima en los comicios regionales y municipales previstos para octubre de 2026. El también excongresista adelantó que su postulación dependerá de los resultados de las elecciones internas de su agrupación política, Somos Perú, que definirá a su representante oficial para la capital.

Lima necesita un cambio

Durante la entrevista, Bruce señaló que la ciudad atraviesa un escenario complejo que afecta directamente a sus habitantes. Además, dejó entre líneas una crítica a la actual gestión de Rafael López Aliaga sosteniendo que la capital peruana está a la deriva y que los problemas de transporte, seguridad y calidad de vida se han convertido en una carga diaria para los limeños.

El burgomaestre de Surco subrayó que no buscará la reelección en su distrito y que su prioridad es apostar por un proyecto metropolitano. Lima es mi ciudad, he vivido aquí toda mi vida. Y hoy necesita un cambio urgente. No podemos seguir dedicando entre tres y cuatro horas diarias solo para trasladarnos al trabajo, afirmó.

Con este anuncio, Bruce se suma a la lista de figuras políticas que han expresado interés en disputar la conducción de la capital en 2026, un proceso en el que la competencia interna de los partidos será clave para definir a los candidatos que finalmente llegarán a la campaña municipal.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2025.

Paro de transportistas este jueves 21 de agosto: gremios defienden su posición.

Carlos Bruce oficializa su postulación a la alcaldía de Lima.

Mininter insiste en que municipios compren chalecos antibalas: No se está pidiendo que regalen".

Streamer Furrey reaparece tras ser dado de alta: He salido de un riesgo achorado y peligroso.

San Martín de Porres: escolar desmaya tras violento robo de celular en plena vía pública.

Corredores Morado y Rojo estrenan tarifa integrada: viaje de SJL a San Miguel costará S/ 3.50.

Callao: clínica sufre tres atentados en menos de un mes por negarse a pagar cupos.

Fuerte accidente de tránsito en Chincha: conductor de moto murió.

Arequipa: Sicario ingresa a departamento y dispara 7 veces contra extranjero.

Chats revelan coordinación entre Piraña y Chiki para extorsiones y atentados.

Congreso: José Luna Gálvez promueve octavo retiro de fondos AFP.

Rospigliosi justifica aumento de sueldo: Es impopular, pero se aplicará en el siguiente Congreso.

INPE deja sin efecto ingreso de Martín Vizcarra a Barbadillo y evalúa nuevo penal.

Canciller y ministro de Defensa informaron en el Congreso sobre acciones en Santa Rosa de Loreto.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2025

video

Paro de transportistas este jueves 21 de agosto: gremios defienden su posición

video

Carlos Bruce oficializa su postulación a la alcaldía de Lima

video

Mininter insiste en que municipios compren chalecos antibalas: No se está pidiendo que regalen"

video

Streamer Furrey reaparece tras ser dado de alta: He salido de un riesgo achorado y peligroso

video

San Martín de Porres: escolar desmaya tras violento robo de celular en plena vía pública

video

Corredores Morado y Rojo estrenan tarifa integrada: viaje de SJL a San Miguel costará S/ 3.50

video

Callao: clínica sufre tres atentados en menos de un mes por negarse a pagar cupos

video

Fuerte accidente de tránsito en Chincha: conductor de moto murió

video

Arequipa: Sicario ingresa a departamento y dispara 7 veces contra extranjero

video

Chats revelan coordinación entre Piraña y Chiki para extorsiones y atentados

video

Congreso: José Luna Gálvez promueve octavo retiro de fondos AFP

video

Rospigliosi justifica aumento de sueldo: Es impopular, pero se aplicará en el siguiente Congreso

video

INPE deja sin efecto ingreso de Martín Vizcarra a Barbadillo y evalúa nuevo penal

video

Canciller y ministro de Defensa informaron en el Congreso sobre acciones en Santa Rosa de Loreto

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Firma del Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Fundación de la Casa de la Moneda de Lima

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 21 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo