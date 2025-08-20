GRABADO el 20-08-2025

Carlos Bruce oficializa su postulación a la alcaldía de Lima

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, confirmó en una entrevista con RPP que participará en la contienda electoral por la Alcaldía de Lima en los comicios regionales y municipales previstos para octubre de 2026. El también excongresista adelantó que su postulación dependerá de los resultados de las elecciones internas de su agrupación política, Somos Perú, que definirá a su representante oficial para la capital.



Lima necesita un cambio



Durante la entrevista, Bruce señaló que la ciudad atraviesa un escenario complejo que afecta directamente a sus habitantes. Además, dejó entre líneas una crítica a la actual gestión de Rafael López Aliaga sosteniendo que la capital peruana está a la deriva y que los problemas de transporte, seguridad y calidad de vida se han convertido en una carga diaria para los limeños.



El burgomaestre de Surco subrayó que no buscará la reelección en su distrito y que su prioridad es apostar por un proyecto metropolitano. Lima es mi ciudad, he vivido aquí toda mi vida. Y hoy necesita un cambio urgente. No podemos seguir dedicando entre tres y cuatro horas diarias solo para trasladarnos al trabajo, afirmó.



Con este anuncio, Bruce se suma a la lista de figuras políticas que han expresado interés en disputar la conducción de la capital en 2026, un proceso en el que la competencia interna de los partidos será clave para definir a los candidatos que finalmente llegarán a la campaña municipal.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: MIÉRCOLES 20 DE AGOSTO DEL 2025.

Paro de transportistas este jueves 21 de agosto: gremios defienden su posición.

Carlos Bruce oficializa su postulación a la alcaldía de Lima.

Mininter insiste en que municipios compren chalecos antibalas: No se está pidiendo que regalen".

Streamer Furrey reaparece tras ser dado de alta: He salido de un riesgo achorado y peligroso.

San Martín de Porres: escolar desmaya tras violento robo de celular en plena vía pública.

Corredores Morado y Rojo estrenan tarifa integrada: viaje de SJL a San Miguel costará S/ 3.50.

Callao: clínica sufre tres atentados en menos de un mes por negarse a pagar cupos.

Fuerte accidente de tránsito en Chincha: conductor de moto murió.

Arequipa: Sicario ingresa a departamento y dispara 7 veces contra extranjero.

Chats revelan coordinación entre Piraña y Chiki para extorsiones y atentados.

Congreso: José Luna Gálvez promueve octavo retiro de fondos AFP.

Rospigliosi justifica aumento de sueldo: Es impopular, pero se aplicará en el siguiente Congreso.

INPE deja sin efecto ingreso de Martín Vizcarra a Barbadillo y evalúa nuevo penal.

Canciller y ministro de Defensa informaron en el Congreso sobre acciones en Santa Rosa de Loreto.

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.