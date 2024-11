#JairoConcha llegó a #LaFedeCuto para contar su historia cómo futbolista, cómo se inició en el mundo del fútbol, su paso por Alianza Lima y su presente en #Universitario luego de salir campeón con el club de sus amores. Jairo también nos contará a detalle los campeonatos que ganó, y la curiosa alineación de #AlianzaLima en la final de 2023 ante Universitario, una mirada desde la perspectiva del ex jugador blanquiazul. Además nos hablará sobre la deuda pendiente que tiene con la selección y sus proyectos y metas que tiene pensado en un futuro no muy lejano. No te pierdas todo este aguadito sobrino, que estará de pura candela.



06:38 JAIRO CONCHA NOS CUENTA ACERCA DE SU ETAPA EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES

10:51 JAIRO CONCHA RECUERDA EL PARTIDO CLAVE PARA LA GANAR EL TITULO NACIONAL

13:56 JAIRO CONCHA HABLA DEL DURO PARTIDO QUE TUVO EN EL CLAUSURA ANTE SPORTING CRISTAL

16:07 JAIRO CONCHA RECIBE REGALO DE CUTO

20:26 JAIRO CONCHA NOS HABLA ACERCA DE LA FAMOSA FRASE "GRANDE HAY UNO SOLO"

22:45 JAIRO CONCHA NOS DICE PARA EL CUAL FUE SU MEJOR Y PEOR PARTIDO EN EL AÑO

25:26 JAIRO CONCHA NOS CUENTA COMO SE DIO SU SALIDA DE ALIANZA Y SU LLEGADA A UNIVERSITARIO

31:40 JAIRO CONCHA ARREGLÓ CON UNIVERSITARIO 3 TEMPORADAS

33:11 JAIRO NOS CUENTA LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS CAMERINOS DE U Y ALIANZA

35:57 JAIRO CONCHA NOS DICE LO DURO QUE FUE PERDER LA FINAL CON ALIANZA ANTE UNIVERSITARIO EN EL 2023

40:51 JAIRO CONCHA Y LO QUE PIENSA DE LA LINEA DE 3 QUE PUSO LARRIERA ANTE LA U EN LA FINAL DEL 2023

43:44 JAIRO CONCHA HA SIDO ENTRENADO POR LOS HERMANOS FABIAN Y CARLOS BUSTOS

46:51 JAIRO CONCHA FUE CON LA SELECCION A RUSIA PARA SER SPARRING DE LA SELECCION MAYOR

49:24 JAIRO CONCHA NOS RECUERDA DE SU EPOCA DEL BARRIO

51:29 JAIRO CONCHA NOS NARRA CÓMO LLEGÓ A LA SAN MARTIN

55;43 JAIRO CONCHA NOS CUENTA ACERCA DE QUE HIZO CON SU PRIMER SUELDO

57:57 JAIRO CONCHA NOS CUENTA SUS OBJETIVOS COMO FUTBOLISTA

01:01:06 JAIRO CONCHA EN CONOCIENDO MÁS AL PERSONAJE





