GRABADO el 07-08-2025

'Melcochita' responde a críticas contra proyecto ley para declararlo Patrimonio Cultural

Desde ATV Noticias

Fe de Erratas ARANA Y PETRO EN SANTA ROSA Y LETICIA ¿JUNTOS PERO NO REVUELTOS? - ATV.

Ministro Maurate sobre retiro de la Corte IDH: ¿El Gabinete está de acuerdo con la propuesta?.

Ministro de Trabajo sobre inseguridad ciudadana: Los jóvenes no acceden a la educación superior.

Daniel Maurate responde a cuestionamientos por viaje de la presidenta a Japón.

Ayacucho: Violenta pelea por puestos de mercado en deja mujer y bebé heridos.

Puente Piedra: Barristas se enfrentan en plena avenida.

'Melcochita' responde a críticas contra proyecto ley para declararlo Patrimonio Cultural.

'Secretos de Cocina': Aprende a preparar unos malfatti irresistibles con Sandra Plevisani.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 06 de agosto del 2025.

Secretos de Cocina: Programa del jueves 06 de agosto del 2025.

Sujeto que tocó indebidamente a actriz ya tenía denuncias: "No es un hecho aislado".

Huancayo: Niño de 12 años salva a su madre de ser asesinada a cuchillazos por su padre.

Los Olivos: Balean bus de 'El Chino' pese a pagar cupos.

Habla hermano de sujeto que robó arma a policía asesinado: "Yo le dije: 'devuelve eso'".

Menor reportado como desaparecido hoy se reencuentra con su mamá.

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

