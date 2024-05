Panorama reveló en exclusiva un presunto caso de testaferro en la Municipalidad de Puente Piedra, cuyo alcalde, Rennán Espinoza, hizo noticia esta semana por estar involucrado en un accidente de tránsito y por huir de la ambulancia cuando era trasladado a un centro de salud.



Resulta que en esta gestión de Espinoza Rosales, la comuna de Puente Piedra firmó un contrato por 700 mil soles con la empresa Grupo JMA Inversiones, cuyo representante legal es Jorge Luis Morales Aquino, un hombre de 61 años que, según su propia familia, nunca ha tenido dinero.



Pero ahí no acaba el asunto. Lo más increíble es que este supuesto proveedor no vive en el Perú, sino que radica en Chile desde hace dos años, donde hace trabajos manuales en un supermercado. Es decir, aparentemente, Morales Aquino nunca recibió los 700 mil soles de Puente Piedra.



¿QUÉ DIJO RENNÁN ESPINOZA



Al ser consultado sobre este tema, el alcalde Rennán Espinoza recalcó que su función no consiste en realizar las contrataciones en el municipio, aunque se comprometió a revisar el caso para determinar responsabilidades. Sin duda, una grave denuncia que debe ser atendida por Contraloría.

