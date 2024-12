El conductor #KurtVillavicencio, conocido como #Metiche se confesó en #cafeconlachevez : habló sobre su primera jefa Laura Bozzo, sus experiencias con Magaly Medina, el programa Hola a Todos, su relación con Peluchín, su apodo 'Metiche', su vínculo con Deyvis Orosco, su opinión sobre Janet Barboza, el amor y mucho más. ¡No te pierdas esta entrevista con harto 'chimi chimi'! #podcast #trome



00:00 INICIO

02:33 KURT VILLAVICENCIO HABLA DE SUS ORÍGENES EN LA TV: ENTRÉ COMO PRACTICANTE A INTIMIDADES CON LAURA BOZZO EN 1997

11:48 KURT REVELA EL CALVARIO QUE VIVIÓ LAURA BOZZO EN SUS INICIOS EN LA TV: "SE TENÍA QUE CAMBIAR EN EL BAÑO, SÍ LAS VIO VERDES"

14:05 METICHE RECUERDA CUANDO HIZO 53 PUNTOS DE RATING CON LAURA BOZZO: "EL TEMA ERA 'NO VOY A PERMITIR QUE MI HIJO ESTÉ CON ESA VIEJA'"

17:04 METICHE REVELA POR QUÉ DEJO DE TRABAJAR CON LAURA BOZZO PARA PASARSE AL EQUIPO DE MAGALY MEDINA

23:56 KURT VILLAVICENCIO REVELA CÓMO NACIÓ EL PERSONAJE DE METICHE: ME BAUTIZÓ RODRIGO GONZÁLEZ

33:05 METICHE DESTRUYE A ETHEL POZO: "NO AL SOPORTO Y NO CREO QUE SEA AMIGA DE BRUNELLA"

38:10 METICHE LE RECUERDA A JANET BARBOZA QUE EMPEZÓ COMO MODELO DE EL MAÑANERO: "FANNY ALACHE LA ODIABA"

38:49 METICHE DESTRUYE A JANET BARBOZA: "PARECIERA QUE TUVIERA 65 AÑOS POR SU ROSTRO. SE LE VE MAYOR"

41:05 METICHE REVELA EL MOMENTO EN EL QUE GISELA CAMBIÓ DE 'CHICA DE LA VICTORIA' A 'PITUCA'

46:28 METICHE DICE QUE LAURA BOZZO TRATABA A CRISTIAN ZUÁREZ COMO UN 'TRAPO': "ERA UN AMOR ODIO"

49:40 METICHE CONFIESA CÓMO COMENZÓ SU AMISTAD CON KARLA TARAZONA: "ES MI HERMANA"

54:17 METICHE SOBRE KARLA Y CHRISTIAN: "OJALÁ PUEDAN LLEGAR HASTA VIEJITOS"

54:34 METICHE REVELA QUE ESTÁ SOLTERO: "ME MANDAN FOTOS Y VIDEOS RAROS EN REDES, MEJOR EN VIVO"

1:11:30 METICHE DESTRUYE A JESSICA NEWTON: "ES LA HIPOCRESÍA ELEVADA A LA MÁXIMA POTENCIA"

1:12:32 METICHE DICE QUE NUNCA VOLVERÍA A TRABAJAR CON MARCO ZUNINO



Canal oficial del diario Trome de Lima, Perú.



Suscríbete: https://bit.ly/2m0W5Yj



Sitio web: https://trome.pe/



TAMBIÉN SÍGUENOS EN:

Facebook: https://www.facebook.com/Tromepe/

Twitter: https://twitter.com/tromepe

Instagram: https://www.instagram.com/tromeoficial/

Noticias adicionales en Trome Perú

ROXANA MOLINA defiende a CARLONCHO tras pelea con MAICELO #shorts #trome #cafeconlachevez

¿Daddy Yankee separado por supuesta infidelidad? 🔥 #shorts #trome

PERÚ: Gobierno lanza su presupuesto 2025 #trome #noticias #shorts

JUAN PAJUELO y la vez que fue dirigido por BILARDO #trome #lafedecuto

DINA BOLUARTE pide que se DEBATA la PENA DE MUERTE contra violadores de menores | Trome

Leysi Suárez va con todo contra Pamela López y le lanza un consejo #cafeconlachevez

JUAN PAJUELO: Invasor en Bocanegra, su rencor con Cristal, la gloria con la ‘U’ y más LA FE DE CUTO

Andrea San Martín, Leysi Suárez y Roxana Molina se confiesan | Trome

JUAN PAJUELO pudo jugar por SPORTING CRISTAL #trome #lafedecuto #shorts

KURT: Su primera jefa Laura Bozzo, Magaly, ‘Hola a todos’, Metiche, el amor y más CAFÉ CON LA CHEVEZ

La Fe de Cuto: JUAN PAJUELO y su etapa ahora como ENTRENADOR | Trome

EL PLAN de GOROSITO para ALIANZA LIMA 2025 | EN VIVO

¡METICHE SE CONFIESA! Kurt Villavicencio llega a #cafeconlachevez 🔥☕ | MIÉRCOLES 6PM #trome #shorts

¿Por qué se frustró su pase al Bolton de Inglaterra? Esto fue lo que dijo JUAN PAJUELO #lafedecuto

"BOBBY", LÍDER del TREN DE ARAGUA, en CHILE es detenido en COLOMBIA | Trome

Además hoy día 11 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de Trome Perú

Todos los videos desde el canal Trome Perú en Youtube.