En la urbanización El Sol en el distrito de La Molina, una vivienda fue el nuevo blanco de la delincuencia. Una cámara de seguridad captó cuando unos sujetos irrumpen en un condominio, se trata de unos ladrones que lograron llevarse artículos de valor valorizados en más de 50 mil soles.



En las imágenes de videovigilancia se puede ver cómo los sujetos llegaron preparados con mochilas para cometer este ilícito y se sospecha que conocían que en ese momento en la casa no estaban los dueños.



Los ladrones no forcejearon la puerta para entrar



Según la propietaria de la vivienda, los ladrones ya lo tendrían todo planificado, ya que de la caja fuerte de la casa se llevaron gran cantidad joyas.



Los hampones estuvieron en el lugar por un lapso de 20 a 30 minutos y lo que llama la atención es que la puerta de la casa no presenta forcejeo.



Cabe señalar que, los ladrones se llevaron de la vivienda, joyas, dinero en efectivo, artefactos y ropa de marca y para la dueña de la casa una ex trabajadora de limpieza seria la principal sospechosa de este asalto.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Domingo de Panamericana Televisión el 03/11/2024



