GRABADO el 03-07-2025

Carlos Gutiérrez sobre reabrir antiguo Jorge Chávez: "No va a ser de acá a un año o dos, sino más"

La propuesta del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, sobre una eventual reapertura del antiguo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no se concretaría en el corto plazo, según señaló Carlos Gutiérrez, gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).



En declaraciones al programa 2025 en 24 Horas, Gutiérrez afirmó que aunque la idea podría evaluarse, no tendría viabilidad inmediata. Sería bueno revisarlo, pero acabamos de inaugurar un nuevo terminal. Si eventualmente se usa el viejo terminal, no será de aquí a uno o dos años, sino más, precisó.



El representante del gremio aéreo remarcó que, antes de considerar la habilitación del antiguo terminal, las autoridades deberían concentrarse en cumplir los objetivos de flujo de pasajeros trazados por Lima Airport Partners (LAP) para el nuevo aeropuerto.



ACCESOS AL NUEVO TERMINAL



Asimismo, advirtió sobre una de las principales limitaciones que enfrenta actualmente el nuevo terminal: el acceso terrestre. Sería mejor que las autoridades se concentren en crear más accesos al nuevo Jorge Chávez, ya que el puente Santa Rosa la vía principal de ingreso no estará listo hasta el 2029, indicó Gutiérrez.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 4 DE JULIO DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: JUEVES 3 DE JULIO DEL 2025.

Aumento de sueldo de Boluarte: recibirá 35 mil soles mensuales, equivalente a 31 sueldos mínimos.

Julio César Burga: Que no nos sorprenda si mañana uno del penal de Chincha es asesinado.

Carlos Gutiérrez sobre reabrir antiguo Jorge Chávez: "No va a ser de acá a un año o dos, sino más".

Ruth Shady continúa sin protección policial pese a amenazas de muerte.

Martha Meléndez es designada como la nueva secretaria de prensa del Despacho Presidencial.

Ministro de Transportes sobre antiguo aeropuerto: Podría reabrirse las puertas del terminal.

Dina Boluarte: presidenta se ubica entre los mandatarios mejor remunerados de Latinoamérica.

SNRTV rechaza denuncia de Juan José Santivañez contra periodista.

Friaje extremo baja la temperatura en la Amazonía peruana.

Luis Miguel Castilla: El Congreso puede derogar aumento de sueldo de Dina Boluarte con una ley.

Premier Eduardo Arana deberá explicar ante Comisión de Fiscalización aumento de sueldo presidencial.

Conductor embiste restaurante en La Molina tras pelea: municipio clausuró temporalmente el local.

San Miguel: vecinos realizan plantón y rechazan proyecto 'Arena Lima' en Parque de las Leyendas.

Además hoy día 04 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.