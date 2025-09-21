GRABADO el 21-09-2025

24 HORAS Familias aprovechan que salió el sol para ir la las playas de Lima

24 HORAS Familias aprovechan que salió el sol para ir la las playas de Lima.

¿Quiénes son los jóvenes de la Generación Z que marchan contra Boluarte y el Congreso en Perú?.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Rímac: se preparan para celebrar el Día de las flores amarillas.

La Libertad: cae techo de coliseo taurino tras intensa granizada.

Surquillo: mercado N 1 reabrirá la próxima semana por decisión judicial.

Llega a Perú periodista peruano detenido en Alligator Alcatraz.

BCR proyecta crecimiento de 3,2 para la economía peruana en 2025.

Delia Espinoza: retiran servicio de seguridad y protección personal a suspendida Fiscal de la Nación.

Retiro AFP: Gobierno de Dina Boluarte promulga ley que autoriza desembolso de hasta S/21,400.

Ate Vitarte: cúster calavera con más de medio millón en papeletas fue llevado al depósito.

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes (2/2).

Iquitos: caen tres integrantes de banda criminal La Nueva Generación.

Los Olivos: Los Gallegos graban ataque a combi de empresa Las Brizas.

La Victoria: caen madre y sus hijas por robar celulares en mercado La Parada.

Además hoy día 22 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial sin Automóvil

Día Mundial sin Automóvil

Día del Epidemiólogo Peruano

Día del Epidemiólogo Peruano

Festival Sine Do End Dari o Fiesta de mi Tierra en Madre de Dios

Festival Sine Do End Dari o Fiesta de mi Tierra en Madre de Dios

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Festival Internacional de Primavera Trujillo

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Fundación de la ciudad de Rioja (San Martín)

Fundación de la ciudad de Rioja (San Martín)

