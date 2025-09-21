GRABADO el 21-09-2025

24 HORAS Familias aprovechan que salió el sol para ir la las playas de Lima

Desde 24 Horas

¿Quiénes son los jóvenes de la Generación Z que marchan contra Boluarte y el Congreso en Perú?.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Rímac: se preparan para celebrar el Día de las flores amarillas.

La Libertad: cae techo de coliseo taurino tras intensa granizada.

Surquillo: mercado N 1 reabrirá la próxima semana por decisión judicial.

Llega a Perú periodista peruano detenido en Alligator Alcatraz.

BCR proyecta crecimiento de 3,2 para la economía peruana en 2025.

Delia Espinoza: retiran servicio de seguridad y protección personal a suspendida Fiscal de la Nación.

Retiro AFP: Gobierno de Dina Boluarte promulga ley que autoriza desembolso de hasta S/21,400.

Ate Vitarte: cúster calavera con más de medio millón en papeletas fue llevado al depósito.

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes (2/2).

Iquitos: caen tres integrantes de banda criminal La Nueva Generación.

Los Olivos: Los Gallegos graban ataque a combi de empresa Las Brizas.

La Victoria: caen madre y sus hijas por robar celulares en mercado La Parada.

Además hoy día 22 de Setiembre en el calendario del Perú.

