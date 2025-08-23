GRABADO el 23-08-2025

Defensa de MARTÍN VIZCARRA presentará DENUNCIA PENAL por traslado a ANCÓN II ROTATIVARPP ENTR.

Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva, decisión que su defensa considera "arbitraria" y "política". Edwin Siccha, abogado del expresidente, afirma que Vizcarra debía ser enviado a Lurigancho según el puntaje obtenido a su evaluación y anunció una denuncia penal por "abuso de autoridad".



