GRABADO el 20-04-2025

La increíble historia del condominio Villamar: Vía Crucis del departamento propio

Decenas de familias del distrito de Magdalena viven una verdadera pesadilla tras haber adquirido departamentos en un edificio que, lejos de representar el sueño de la casa propia, se ha convertido en un problema sin solución. Los propietarios aseguran que las obras están inconclusas, presentan serias deficiencias estructurales y, para colmo, carecen de servicios básicos como agua y electricidad, lo que hace imposible habitar sus viviendas con dignidad.



Según los afectados, el responsable directo de esta situación sería Ricardo Anderson, gerente general de la constructora Villa Real, empresa que en su momento prometió un proyecto moderno y seguro. Sin embargo, los departamentos no solo presentan deficiencias, sino que además no han sido independizados legalmente ni cuentan con títulos de propiedad. En la práctica, los vecinos solo figuran como posesionarios, lo cual los deja desprotegidos frente a cualquier eventualidad.



La preocupación crece al conocerse que la empresa inmobiliaria no habría cumplido tampoco con sus trabajadores ni con los proveedores, lo que provocó el abandono total de la obra. Los vecinos reportan además constantes robos de medidores y cajas de luz debido a la falta de vigilancia, generando un clima de inseguridad que se agrava con cada semana que pasa sin una respuesta oficial por parte del representante de la constructora.



VECINOS EXIGEN SOLUCIÓN



Ante esta situación, los vecinos exigen una solución inmediata por parte de Ricardo Anderson y la empresa Villa Real. Advierten que, de persistir la indiferencia, procederán a iniciar acciones legales colectivas para exigir la culminación del proyecto, la entrega formal de sus títulos de propiedad y la reparación de todos los daños ocasionados por esta aparente estafa inmobiliaria.





Ingresa a http://ptv.pe/440716 para más información



Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 20/04/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde Panorama

Preguntas sin respuestas: PNP acepta que usó a policías como albañiles.

PANORAMA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: DOMINGO 27 DE ABRIL 2025.

Vivir para contarlo: habla el hombre que fue quemado por su mejor amigo.

La banda de las Muñecas Bravas: fábrica de firmas para partidos de Vizcarra, Bermejo y Nicanor.

Los millones de alias El Paisa: imágenes completas del narcotraficante que hizo su fortuna en Perú.

Secretos del general: testigos protegidos acusan al comandante general de la PNP.

La toma de la avenida Javier Prado: de San Isidro a la Molina lotizada por bandas criminales.

Operación en Punta Hermosa: 6.5 millones de dólares en cocaína escondidos en ropero.

Escandaloso audio de devolución de dinero: otro regidor involucrado en actos de corrupción.

Los voceados para ser el nuevo Papa: 134 cardenales decidirán el futuro de la Iglesia Católica.

La increíble historia del condominio Villamar: Vía Crucis del departamento propio.

Fiscal Juárez Atoche: Estoy seguro que el caso Cócteles también llegará a sentencia condenatoria.

El piscinazo de Nadine antes de su condena: sentenciada con debido proceso y asilada con impunidad.

El poder de la jefa Nadine Heredia: sentencia confirma investigaciones de Panorama.

La cacería de alias El Monstruo en Brasil: sus aliados Los Guevara fueron detenidos y eliminados.

Además hoy día 30 de Abril en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Panorama

Todos los videos desde el canal Panorama en Youtube.