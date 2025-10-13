GRABADO el 13-10-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, lunes 13 de octubre del 2025

EnVivo Entérate de lo último del acontecer nacional e internacional en NoticiasTarde.

En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales del presidente José Jerí, PCM y otros ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias

¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias

NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTE JOSÉ JERÍ, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, CONSEJO DE MINISTROS, JOSÉ JERÍ

Desde TVPerú Noticias

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, martes 14 de octubre del 2025.

Alcalde de Lima pedirá al presidente José Jerí acciones urgentes frente a la inseguridad.

Gobierno acepta la renuncia de todo el gabinete ministerial de Eduardo Arana.

Lima Metropolitana amanece con intensa neblina y sensación de frío.

Presidente Jerí asegura que gabinete ministerial responderá a una visión de proactividad y cercanía.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 14 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 14 de octubre del 2025.

"Diálogo abierto": programa completo del 13 de octubre del 2025.

Así se realizó tercer Simulacro Nacional Multipeligro en todo el país.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, lunes 13 de octubre del 2025.

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 13 de octubre del 2025.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 13 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, lunes 13 de octubre del 2025.

GeoMundo por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy 13 de octubre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, lunes 13 de octubre del 2025.

Además hoy día 14 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

"Aliados por la seguridad": bloque hoy, martes 14 de octubre del 2025

video

Alcalde de Lima pedirá al presidente José Jerí acciones urgentes frente a la inseguridad

video

Gobierno acepta la renuncia de todo el gabinete ministerial de Eduardo Arana

video

Lima Metropolitana amanece con intensa neblina y sensación de frío

video

Presidente Jerí asegura que gabinete ministerial responderá a una visión de proactividad y cercanía

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 14 de octubre del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 14 de octubre del 2025

video

"Diálogo abierto": programa completo del 13 de octubre del 2025

video

Así se realizó tercer Simulacro Nacional Multipeligro en todo el país

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, lunes 13 de octubre del 2025

video

EN VIVO TVPerú Norte: el noticiero de la macrorregión norte hoy 13 de octubre del 2025

video

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú 13 de octubre del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, lunes 13 de octubre del 2025

video

GeoMundo por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy 13 de octubre del 2025

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, lunes 13 de octubre del 2025

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial de la Espirometría

Día Mundial de la Espirometría

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta de Santa Fortunata en Moquegua

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario en Sacsamarca

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Creación del distrito de Huacachi (Huari)

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

Día Internacional de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 14 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.44
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo