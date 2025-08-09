GRABADO el 09-08-2025

Sutrán y Policía realizan megaoperativo en peaje de Villa El Salvador contra transporte informal

En el peaje de Villa, en Villa El Salvador, se llevó a cabo un megaoperativo multisectorial encabezado por la Sutrán para verificar el cumplimiento de normas técnicas y operativas en transporte de pasajeros y carga. Vehículos que realizaban transporte informal fueron trasladados al depósito e infraccionados con una UIT. La acción contó con la participación de Indecopi, Sunat, MTC y otras entidades.



Continúa tu semana informado con lo más relevante del acontecer nacional e internacional en Noticias tarde.



¡Suscríbete para más contenido exclusivo!



Sintonízanos en:

- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3

- Movistar TV: C31 SD / 731 HD

- Claro TV: C14 SD / 514 HD

- Best Cable: C92

- Star Globalcom: C12"



En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias



Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias



¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.



Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu

Twitter https://twitter.com/noticiastvperu

Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias



TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.



NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: "Crónicas de hoy", domingo 10 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición Matinal, hoy domingo 10 de agosto del 2025.

Programa Puentes de Fe, hoy domingo 10 de agosto del 2025.

Policía de Ecuador libera a dos turistas peruanos secuestrados en Guayaquil.

Presidenta Dina Boluarte es recibida con honores a su arribo a Indonesia.

Línea 2: reabren dos carriles de la avenida Paseo Colón tras más de un año de cierre.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, sábado 9 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, sábado 9 de agosto del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 9 de agosto del 2025.

Sutrán y Policía realizan megaoperativo en peaje de Villa El Salvador contra transporte informal.

Conadis exige a transportistas respetar pase libre para personas con discapacidad severa.

Poder Judicial dicta 36 meses de arresto domiciliario a madre de El Monstruo Eric Moreno.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 9 de agosto del 2025.

Tras 60 años, Chincha recupera la Pampa Chanchería y la convierte en un espacio limpio y seguro.

Huancavelica mostrará su riqueza productiva en la Expo Perú Los Andes 2025.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.