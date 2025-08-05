GRABADO el 05-08-2025

La isla peruana que Petro reclama Mar de Fondo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó este martes una nueva crisis diplomática con Perú al acusarlo de haberse copado territorio colombiano en la Amazonía. A través de una publicación en X, afirmó que Perú habría violado el Protocolo de Río de Janeiro de 1934 al promulgar una ley que crearía un nuevo municipio en islotes situados al norte de la línea más profunda del río Amazonas, lo que según él corresponde a Colombia.

Equipo de Producción:
Director Periodístico y Conducción: ENRIQUE CHÁVEZ DURÁN
Editor Periodístico: EDGAR MANDUJANO ORNA
Producción Técnica: ANGIE CARDENAS RAMIREZ

¿EL APRA nunca muere? Mar de Fondo.

