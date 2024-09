Desde Alemania, Maggie May, influencer y coleccionista de artículos de lujo, analizó los relojes exclusivos que utiliza el presentador de televisión, Andrés Hurtado, quien viene siendo investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.



Según la especialista, uno de los relojes más costosos que ostenta “Chibolín” es un rolex submariner, valorizado en más de 41 mil euros. Es un reloj difícil de conseguir y su precio se justifica en que está elaborado con oro macizo de 18 kilates, así como por el fondo negro que le da un toque de elegancia.



“Este reloj (rolex submariner) no es introductorio como sucedió con la presidenta de la República, Dina Boluarte, que costaba 16 mil o 18 mil euros, en este caso estamos hablando de una gama más alta”, sostuvo Maggie May, quien estuvo estudiando durante los últimos días los gustos y excentricidades del animador.



CARTERAS DE LUJO



En diálogo con Panorama, Maggie May también se refirió sobre las costosas carteras que suelen usar las hijas de Andrés Hurtado. Por ejemplo, identificó una cartera de la marca Chanel en tono rosa, cuyo valor bordea los 41 mil euros y que, según dijo, es difícil de conseguir por ser de edición limitada.





29/09/2024



