GRABADO el 15-08-2025

Vía Pasamayito requiere barreras de contención para evitar tragedias, sugiere experto

En diálogo con Exitosa, el exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la Policía, Cnel PNP. (R) Franklin Barreto, indicó que la Vía Pasamayito, donde ocurrió el choque de un camión contra una bodega, es en realidad una avenida, y que muchos vehículos no respetan el límite de velocidad establecido. Por ello, señaló que dicho logar requiere de muros de contención para evitar tragedias como la ocurrida recientemente.





