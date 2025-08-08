GRABADO el 08-08-2025

¡Cinco alianzas políticas ya solicitaron su inscripción para las elecciones del 2026!

Ante el JNE se presentaron Fuerza y Libertad, Unidad Nacional, Venceremos, Frente de los Trabajadores y Emprendedores, y Ahora Nación buscan su inscripción antes del 1 de septiembre.

En total, estas alianzas agrupan 11 partidos políticos y si se inscriben el número total de organizaciones políticas se reducirá de 43 a 37. Lee los detalles aquí: https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2026-estas-son-las-5-alianzas-han-solicitado-su-inscripcion-ante-jne-1039687.aspx

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Nacimiento del poeta peruano Mariano Melgar

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Fallecimiento del cineasta Armando Robles Godoy

Día Mundial del León

Día Mundial del León

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

Festival Ecoturismo de Aventura Por la ruta de los Quinistacas - Omate

