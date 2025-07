GRABADO el 03-07-2025

Defensor del Pueblo sobre aumento de sueldo presidencial: No es irregular

Tras conocerse la noticia desde el propio titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes, que la mandataria Dina Boluarte pasará de ganar S/ 15,600 a S/35 568, ha causado la opinión del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.



En declaraciones a los medios de comunicación, Gutiérrez Cóndor aseguró que la medida que ha informado el MEF no cuenta con ninguna irregularidad, sin embargo, consideró que no era el momento adecuado de anunciar la noticia, ya que, la dignataria tiene un número elevado de desaprobación por parte de la ciudadanía.



Irregular no es, quizás impopular. No cuenta con el respaldo de la población, eso si hay que ser concreto, es verdad. El que dice lo contrario se equivoca () Ha ocurrido que el presidente estaba ganando S/15 mil y sus ministros S/30 mil y no había una correspondencia, declaró.



DEBE SER LA AUTORIDAD QUE GANÉ MÁS EN EL PAÍS



Del mismo modo, Josué Gutiérrez aseguró que el jefe de Estado de un territorio debe ser la persona que tiene que percibir el salario más alto. El presidente personifica a la Nación y es el que tiene la mayor remuneración en todas las partes del mundo.





