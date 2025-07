GRABADO el 04-07-2025

Mineros informales habrían planeado tomar el Congreso, según informe de inteligencia

El Gobierno oficializó la anulación de 50,565 inscripciones suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mediante una resolución publicada este jueves por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). La medida, enmarcada en el proceso de formalización minera, excluye definitivamente a los titulares de estas inscripciones.



Pese a los reclamos y movilizaciones lideradas por la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú), el Ejecutivo no dio marcha atrás, lo que ha generado un ambiente de creciente tensión en el centro de Lima.



Según un informe de la Policía de Inteligencia, existe la alerta de una posible toma de las instalaciones del Congreso de la República y locales conexos, protagonizada por manifestantes de Confemin. Actualmente, los mineros han invadido la avenida Abancay, generando congestión vehicular y alteración del orden público.



ESPECIALISTA OPINA



En este contexto, el exdirector general de la Policía Nacional, el general en retiro Eduardo Pérez Rocha, advirtió que si llegara a concretarse un intento violento de ingreso al Parlamento, la policía estaría facultada para responder. La policía podría usar sus armas sin ningún problema. Este tipo de acciones no son legales. Me pregunto por qué las autoridades policiales aún no toman medidas frente a una situación que se ha venido normalizando, declaró.





