Reabren aeropuerto de Jauja tras meses de cierre, pero SKY cancela vuelos por falta de certificados

Tras varios meses de paralización y repetidas postergaciones, el aeropuerto Francisco Carlé de Jauja reabrió oficialmente sus puertas este viernes 4 de julio, luego de permanecer cerrado desde marzo debido al mal estado de su pista de aterrizaje, lo que generó incluso una declaratoria de emergencia.



Durante el cierre, se realizaron trabajos de mantenimiento en la pista con miras a garantizar un reinicio seguro de las operaciones. Sin embargo, la esperada reapertura se vio opacada por un nuevo contratiempo: la cancelación de los vuelos programados para este fin de semana por parte de la aerolínea SKY, la única que había confirmado operaciones en esta primera fase.



NO CUENTAN CON CERTIFICADOS DE SEGURIDAD



La empresa argumentó que no contaba con los certificados de seguridad necesarios para operar en el terminal, situación que generó desconcierto entre los pasajeros y autoridades locales. Frente a esta acusación, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, negó rotundamente que existan irregularidades.



Todo está en regla, los estándares se han cumplido, y desde ayer los certificados ya estaban en manos de la empresa aérea, aseguró durante su participación en la ceremonia de reapertura. El ministro también descartó que haya impedimentos técnicos o administrativos que bloqueen la operación normal del aeropuerto. No hay ningún inconveniente para el flujo de los aviones, enfatizó.

