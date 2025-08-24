GRABADO el 24-08-2025

Federación Médica de Junín cuestiona cambio de nombre del Hospital Carrión de Huancayo

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Federación Médica de Junín, Dr. Manuel Matos Arce, cuestionó el cambio de nombre del Hospital Carrión y señaló que ello no traerá mejoras al nosocomio.



Federación Médica de Junín cuestiona cambio de nombre del Hospital Carrión de Huancayo.

