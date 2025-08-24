GRABADO el 24-08-2025

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 24/08/25

Desde Exitosa Noticias

Federación Médica de Junín cuestiona cambio de nombre del Hospital Carrión de Huancayo.

Huancayo: Docentes de educación superior exigen mejores condiciones laborales y mayor presupuesto.

Junín: Contaminación minera pone en riesgo a miles de familias en Yauli.

Mujer policía lidera curso: Alcanzó el primer puesto en procedimientos de control de multitudes.

Lambayeque: Continúan las deficiencias en el primer nivel de salud de la región.

Tripulante de la Marina perdió la vida tras caer al mar cuando aseguraba embarcaciones.

Lambayeque: Incremento del precio de limón afecta a productores y comerciantes.

Alcaldes descuidan parques infantiles en Lambayeque: Juegos en mal estado ponen en riesgo a niños.

Paralización de obras de ANIN afectará a 25 mil trabajadores del sector, según el FTCCP.

Reintegro 4 del Fonavi iniciaría pago el 28 de agosto: Beneficiará a más 73 mil fonavistas.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 24/08/25.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 24/08/25.

Cecilia García sobre paro de transportistas: "No lo acataron porque no hay unión en el sector".

Cecilia García sobre paro de transportistas: "No lo acataron porque no hay unión en el sector".

Cecilia García critica al sistema judicial: "Los que levantamos la voz somos los denunciados".

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

Federación Médica de Junín cuestiona cambio de nombre del Hospital Carrión de Huancayo

Huancayo: Docentes de educación superior exigen mejores condiciones laborales y mayor presupuesto

Junín: Contaminación minera pone en riesgo a miles de familias en Yauli

Mujer policía lidera curso: Alcanzó el primer puesto en procedimientos de control de multitudes

Lambayeque: Continúan las deficiencias en el primer nivel de salud de la región

Tripulante de la Marina perdió la vida tras caer al mar cuando aseguraba embarcaciones

Lambayeque: Incremento del precio de limón afecta a productores y comerciantes

Alcaldes descuidan parques infantiles en Lambayeque: Juegos en mal estado ponen en riesgo a niños

Paralización de obras de ANIN afectará a 25 mil trabajadores del sector, según el FTCCP

Reintegro 4 del Fonavi iniciaría pago el 28 de agosto: Beneficiará a más 73 mil fonavistas

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 24/08/25

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 24/08/25

Cecilia García sobre paro de transportistas: "No lo acataron porque no hay unión en el sector"

Cecilia García sobre paro de transportistas: "No lo acataron porque no hay unión en el sector"

Cecilia García critica al sistema judicial: "Los que levantamos la voz somos los denunciados"

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 25 de agosto de 2025

