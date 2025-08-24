DOMINGO AL DÍA Educación sin edad shorts
DOMINGO AL DÍA Educación sin edad shorts
En el distrito de Mi Perú, en Ventanilla, más de 30 adultos mayores han demostrado que nunca es tarde para aprender. Gracias a un taller de alfabetización impulsado por la municipalidad.
Desde América Noticias
