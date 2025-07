GRABADO el 04-07-2025

NIUNSOLPARADINA ES TENDENCIA Dina Boluarte se refugia en pueblos religiosos tras subir su sueldo

DINACONCHUDA Dina Boluarte busca respaldo popular tras el rechazo en Arequipa. Esta vez, fue recibida con los brazos abiertos en la localidad de Segunda Jerusalén, en San Martín, donde los pobladores aseguraron que no son vándalos que tiran huevos y piedras, sino personas que predican el amor, tal como lo enseña el Evangelio.



Todo esto ocurre en medio de la polémica por la oficialización del decreto publicado en El Peruano, que autoriza duplicar el sueldo presidencial. Mientras sus ministros aseguran que el aumento es justo porque ningún presidente ha trabajado más que ella, varios congresistas ya han presentado iniciativas para derogar la medida.



En redes sociales, el descontento no se ha hecho esperar: circulan hashtags como DinaCaraDeJebe y NiUnSolParaDina como forma de protesta.



Además hoy día 07 de Julio en el calendario del Perú.

