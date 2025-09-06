GRABADO el 06-09-2025

Ayacucho: PNP incauta 446 kg de drogas en camión de carga

La PNP dio un duro golpe contra el tráfico de drogas en Ayacucho. Los agentes incautaron 446 kg de cocaína que estaban escondidos en la tolva de un vehículo de carga. El conductor, un hombre de 40 años, quedó detenido y fue trasladado a la sede de la Dirandro junto al cargamento de drogas para las investigaciones del caso.



