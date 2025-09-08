Preparan el pan con chicharrón más grande del mundo en La Victoria
En el marco de la Semana de la Cocina Peruana y en apoyo al Perú en el Mundial de los Desayunos de Ibai, la Municipalidad de La Victoria y la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú (ARMAP) realizan un evento culinario histórico: la preparación del pan con chicharrón más grande del mundo, con la participación de organizaciones y chefs especializados en este tradicional platillo, además de una degustación gratuita de 5000 panes con chicharrón para todos los asistentes.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios.
