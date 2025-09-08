GRABADO el 08-09-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 8 de setiembre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, lunes 8 de septiembre del 2025.

Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de entrega de títulos de propiedad en Palacio de Gobierno.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, lunes 8 de septiembre del 2025.

Tumbes: padre jalonea y arrastra por la pista a su menor hijo en asentamiento humano Aguas Verdes.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 8 de setiembre del 2025.

La Victoria: continúan repartiendo panes con chicharrón de manera gratuita en plaza Manco Cápac.

Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de entrega de segundo lote de fusiles a PNP.

Así luce el exterior de la capilla en Miraflores donde velan los restos de periodista Jaime Chincha.

Contraloría realiza el primer operativo inopinado en las estaciones del Metropolitano.

Preparan el pan con chicharrón más grande del mundo en La Victoria.

Presidente del Congreso se refirió sobre el posible retiro del Perú de la Corte IDH.

Presidente del Congreso se refirió sobre el posible retiro del Perú de la Corte IDH.

La Libertad: rescatan a 10 trabajadores mineros atrapados en socavón de mina en Quiruvilca.

Gobierno del Perú se pronuncia tras decisión de la Corte IDH en casos Barrios Altos y La Cantuta.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 8 de setiembre del 2025.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

TVPerú Noticias

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, lunes 8 de septiembre del 2025

video

Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de entrega de títulos de propiedad en Palacio de Gobierno

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, lunes 8 de septiembre del 2025

video

Tumbes: padre jalonea y arrastra por la pista a su menor hijo en asentamiento humano Aguas Verdes

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 8 de setiembre del 2025

video

La Victoria: continúan repartiendo panes con chicharrón de manera gratuita en plaza Manco Cápac

video

Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de entrega de segundo lote de fusiles a PNP

video

Así luce el exterior de la capilla en Miraflores donde velan los restos de periodista Jaime Chincha

video

Contraloría realiza el primer operativo inopinado en las estaciones del Metropolitano

video

Preparan el pan con chicharrón más grande del mundo en La Victoria

video

Presidente del Congreso se refirió sobre el posible retiro del Perú de la Corte IDH

video

Presidente del Congreso se refirió sobre el posible retiro del Perú de la Corte IDH

video

La Libertad: rescatan a 10 trabajadores mineros atrapados en socavón de mina en Quiruvilca

video

Gobierno del Perú se pronuncia tras decisión de la Corte IDH en casos Barrios Altos y La Cantuta

video

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 8 de setiembre del 2025

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Día Mundial del Vehículo Eléctrico

Semana de la Cocina Peruana

Semana de la Cocina Peruana

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 09 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.53
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo