Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de entrega de títulos de propiedad en Palacio de Gobierno.
Tumbes: padre jalonea y arrastra por la pista a su menor hijo en asentamiento humano Aguas Verdes.
La Victoria: continúan repartiendo panes con chicharrón de manera gratuita en plaza Manco Cápac.
Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de entrega de segundo lote de fusiles a PNP.
Así luce el exterior de la capilla en Miraflores donde velan los restos de periodista Jaime Chincha.
Contraloría realiza el primer operativo inopinado en las estaciones del Metropolitano.
Preparan el pan con chicharrón más grande del mundo en La Victoria.
Presidente del Congreso se refirió sobre el posible retiro del Perú de la Corte IDH.
La Libertad: rescatan a 10 trabajadores mineros atrapados en socavón de mina en Quiruvilca.
Gobierno del Perú se pronuncia tras decisión de la Corte IDH en casos Barrios Altos y La Cantuta.
