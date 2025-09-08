GRABADO el 08-09-2025

Presidente del Congreso se refirió sobre el posible retiro del Perú de la Corte IDH

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, lunes 8 de septiembre del 2025.

Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de entrega de títulos de propiedad en Palacio de Gobierno.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, lunes 8 de septiembre del 2025.

Tumbes: padre jalonea y arrastra por la pista a su menor hijo en asentamiento humano Aguas Verdes.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 8 de setiembre del 2025.

La Victoria: continúan repartiendo panes con chicharrón de manera gratuita en plaza Manco Cápac.

Presidenta Dina Boluarte lidera ceremonia de entrega de segundo lote de fusiles a PNP.

Así luce el exterior de la capilla en Miraflores donde velan los restos de periodista Jaime Chincha.

Contraloría realiza el primer operativo inopinado en las estaciones del Metropolitano.

Preparan el pan con chicharrón más grande del mundo en La Victoria.

Presidente del Congreso se refirió sobre el posible retiro del Perú de la Corte IDH.

Presidente del Congreso se refirió sobre el posible retiro del Perú de la Corte IDH.

La Libertad: rescatan a 10 trabajadores mineros atrapados en socavón de mina en Quiruvilca.

Gobierno del Perú se pronuncia tras decisión de la Corte IDH en casos Barrios Altos y La Cantuta.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del lunes 8 de setiembre del 2025.

Además hoy día 09 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS TVPerú Noticias

Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.