Cusco: Denuncian que Beneficencia habría permitido fiesta ilegal de Halloween

La Municipalidad Provincial del Cusco clausuró el Hotel Cusco luego de descubrirse que en sus instalaciones se realizó una fiesta de Halloween sin autorización ni certificado de seguridad, a pesar de que el establecimiento pertenece a la Beneficencia del Cusco.
Vecinos del A.H. Micaela Bastidas exigen mayor seguridad tras asesinato de mototaxista.

Delincuente resulta herido tras enfrentamiento con la Policía en operativo por robo de automóvil.

Encargada de la embajada de México en Lima abandona Perú en medio de crisis diplomática.

Los Olivos: Extorsionadores piden 100 mil soles mensuales a vendedor de choclo.

Crisis en el Serenazgo de Cusco: Denuncian descontrol, improvisación y ciudadanos desprotegidos.

Piura soportó lluvia de 12 horas que superó en 1750 los valores normales, informó el Senamhi.

Cusco: Denuncian que Beneficencia habría permitido fiesta ilegal de Halloween.

Piura: Vecinos del A.H. Santa Julia exigen culminación de pistas y veredas.

LA HORA DEL VOLANTE con TITO ALVITES - 08/11/25.

Unión de hecho y el matrimonio: ¿La convivencia tiene los mismos beneficios?.

EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 08/11/25.

EXITOSA DEPORTES con ÓSCAR PAZ, JUAN PABLO TORRES, JIMMY RABANAL y ROBERTO FARRO - 08/11/25.

Los Exitosos de Exitosa llegaron a la Feria de Emprendedores 2025 en Plaza San Miguel.

Los mejores lotes los tiene Vivaldi Inmobiliaria Constructora.

¡El Rincón del Asado te ofrece las mejores carnes y parrillas!.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Aniversario de la provincia de Camaná (Arequipa)

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Día del Exportador

Día del Exportador

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

Festival de la Salchicha Huachana

Festival de la Salchicha Huachana

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

Nacimiento del compositor Francisco Reyes Pinglo

DePeru.com

