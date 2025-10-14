GRABADO el 14-10-2025

¡POLÉMICA por el partido SUSPENDIDO de la U y CRISTAL y lo que dejó Perú vs. Chile! Trome

¡La polémica por el partido suspendido de la U y Cristal Lo que dejó Perú vs. Chile! En este programa de Trome Deportes, analizamos todo lo que dejó el amistoso de Perú ante Chile y las primeras señales del posible nuevo técnico Gustavo Álvarez. Además, debatimos sobre la derrota de Cusco FC que deja a Universitario a un paso del título, los gestos de Felipe Chávez por no recibir el balón, y el duelo postergado entre la U y Sporting Cristal que promete ser decisivo.

También te contamos las últimas novedades de Alianza Lima, que se prepara para enfrentar a Sport Boys y definir sus renovaciones para el 2026.



No te lo pierdas, ¡toda la pasión del fútbol peruano está en Trome Deportes!





