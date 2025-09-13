GRABADO el 13-09-2025

EE.UU. y China gestionan reunión para deliberar qué pasará con los aranceles y Tiktok LR

Estados Unidos y China se enfrentan a una semana decisiva en Madrid. A partir de este domingo 14 de septiembre, delegaciones de alto nivel de ambas potencias retoman las negociaciones en un contexto cargado de tensión comercial y tecnológica. Buscan alcanzar un acuerdo antes de que expire la actual tregua arancelaria y el plazo impuesto a TikTok para seguir operando en territorio estadounidense.



