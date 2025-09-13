GRABADO el 13-09-2025

EE.UU. y China gestionan reunión para deliberar qué pasará con los aranceles y Tiktok LR

Estados Unidos y China se enfrentan a una semana decisiva en Madrid. A partir de este domingo 14 de septiembre, delegaciones de alto nivel de ambas potencias retoman las negociaciones en un contexto cargado de tensión comercial y tecnológica. Buscan alcanzar un acuerdo antes de que expire la actual tregua arancelaria y el plazo impuesto a TikTok para seguir operando en territorio estadounidense.

LaRepública

eeuu
trump
aranceles
aranceles eeuu
aranceles china
donald trump
xi jinping
tiktok

¡NO LOS QUIEREN! Protesta masiva contra la inmigración en Londres LR.

EDMUNDO GONZÁLES reaparece y exige la salida de MADURO ante crisis en VENEZUELA LR.

¡Nueva escalada! EE.UU. retuvo barco y Venezuela responde LR.

¡Alerta! Incendio forestal en faldas del volcán Misti EnVivoLR.

ALIANZA LIMA VS DEPORTIVO GARCILASO FECHA 8 LIGA 1 2025 Líbero.

Teletón 2025 EN VIVO: sigue la transmisión oficial digital del evento benéfico EnDirectoLR.

ÚLTIMAHORA: MADURO exige APRENDER a DISPARAR para ATACAR a EE. UU. Noticias del 13/09/2025 LR.

MARCHA POR RETIRO DE AFP: EMPIEZA MOVILIZACIÓN EN LIMA Y REGIONES HLR.

POLONIA y la OTAN despliegan AVIONES por DRONES RUSOS en zona limítrofe de UCRANIA LR.

ENTREVISTA a GUILLERMO BERMEJO ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD HNewsLR.

¿DECLARÓ LA GUERRA? Maduro ORDENA ENTRENAMIENTO MILITAR en VENEZUELA tras INVASIÓN de EE.UU. LR.

SUNAT aplicaría multas a trabajadores independientes que no aporten a la AFP HLR.

LO MEJOR DE LA ENTREVISTA DE PHILLIP BUTTERS Y CURWEN CURWEN en LA REPÚBLICA HNewsLR.

Ciudadanos protestan contra la nueva ley del sistema previsional EnVivoLR.

Festividad del Señor de Locumba en la provincia de Jorge Basadre (Tacna)

Festividad del Señor de la Misericordia en Santiago de Chuco (La Libertad)

Nacimiento del tenista nacional Luis Horna

Semana Turística de Talara

Festividad del Señor Manuel Exaltación de la Santa Cruz en el distrito de Mollepata (Cusco)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

