EE.UU. y China gestionan reunión para deliberar qué pasará con los aranceles y Tiktok LR
Estados Unidos y China se enfrentan a una semana decisiva en Madrid. A partir de este domingo 14 de septiembre, delegaciones de alto nivel de ambas potencias retoman las negociaciones en un contexto cargado de tensión comercial y tecnológica. Buscan alcanzar un acuerdo antes de que expire la actual tregua arancelaria y el plazo impuesto a TikTok para seguir operando en territorio estadounidense.
LaRepública
