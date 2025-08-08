GRABADO el 08-08-2025

Romy Chang sobre Martín Vizcarra: Juez Chávez Tamariz le daría prisión preventiva

En medio de la audiencia sobre pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra, la abogada penalista, Romy Chang, se pronunció sobre la solicitud del Ministerio Público y enfatizó que la suerte para el exmandatario está echada.



De acuerdo a Chang, el juez que se encuentra llevando el caso del exmandatario, siempre ha tenido una particularidad durante sus veredictos, por lo que, considera que el futuro de Vizcarra Cornejo podría culminar con una llegada a un centro penitenciario.



El señor Vizcarra no es tonto y creo que es muy consciente de la línea que jurisprudencialmente siempre ha seguido el juez Chávez Tamariz y normalmente siempre se ha inclinado por castigar con prisión preventiva los casos que investiga, mencionó.



FUTURO DE MARTÍN VIZCARRA PODRÍA DEMORAR UN MES



Tras conocerse que la audiencia de prisión preventiva contra Martín Vizcarra ha sido aplazada hasta el próximo miércoles 13 de agosto, sin embargo, Romy Chang precisa que las fechas podrían continuar postergándose y recién en un mes se podría saber el futuro de Vizcarra.





