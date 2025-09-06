GRABADO el 06-09-2025

¡Nuevo conductor den Chicos del multiverso! https://youtu.be/Hrfbj1VP-s

Desde TVPerú Noticias

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, domingo 7 de septiembre del 2025.

Vehículo cae del puente Abancay al parque La Muralla y queda completamente destrozado.

Policía abate a delincuente tras enfrentamiento en SMP I "Aliados por la seguridad" EN VIVO.

Presidenta Dina Boluarte visita comedor popular Club de Madres Santa Rosa de Lima en Lurín.

Programa Puentes de Fe, hoy domingo 7 de setiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición Matinal, hoy domingo 7 de setiembre del 2025.

Orgullo nacional: la castaña amazónica que une al Perú con el mundo I "Mercado peruano" EN VIVO .

¿Estamos preparados para el próximo gran sismo en Lima? I "Hora contacto" EN VIVO.

Ayacucho: más de 1000 oportunidades de empleo en feria del MTPE.

MEF aprueba guías para optimizar inversiones pública y reducir brechas de infraestructura.

¡Nuevo conductor den Chicos del multiverso! https://youtu.be/Hrfbj1VP-s.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, sábado 6 de septiembre del 2025.

MEF aprueba guías para optimizar inversión pública y reducir brechas de infraestructura.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 6 de septiembre del 2025.

Mincetur lanza campaña Cata tu Lata para impulsar consumo y exportación de conservas de pescado.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Festividad de la Virgen de la Purísima Concepción en Túcume (Lambayeque)

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Día Mundial de la Concienciación de Duchenne

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Aniversario de Creación Política del distrito de Los Baños del Inca (Cajamarca)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Fiesta Patronal Virgen Natividad de María en San Pedro de Pari (Junín)

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

Día de los Derechos Cívicos de la Mujer

