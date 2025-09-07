Policía abate a delincuente tras enfrentamiento en SMP I "Aliados por la seguridad" EN VIVO
Esta semana en Aliados por la seguridad: balaceras que acabaron en capturas, jefes policiales heridos en acción, regresan viejas estafas y trampas digitales que acechan en cada clic.
1 Camionetas de lujo en la mira: una feroz persecución en el sur de Lima terminó con la caída de los Locos del Sur, dedicados al robo de vehículos exclusivos.
2 Rápidos y violentos: en San Martín de Porres, un enfrentamiento a balazos dejó un delincuente abatido y un jefe policial herido.
3 El retorno del engaño: la estafa del familiar detenido vuelve a hacer de las suyas. Así operan falsos policías que buscan aprovecharse del miedo.
4 Trampas en la red: desde pasajes falsos hasta cuentas clonadas. Los ciberestafadores afinan sus ganchos y hoy te mostramos cómo reconocerlos.
Aliados por la seguridad, el programa de TVPerú Noticias que revela la lucha diaria contra el crimen, con operativos constantes de la PNP para protegerte.
Míralo completo y suscríbete a nuestro canal. Realidad sin filtros. Justicia en tiempo real.
