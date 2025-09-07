TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, domingo 7 de septiembre del 2025
Continúa tu día informado con lo más relevante del acontecer nacional e internacional en Noticias Mañana.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, domingo 7 de septiembre del 2025.
Vehículo cae del puente Abancay al parque La Muralla y queda completamente destrozado.
Policía abate a delincuente tras enfrentamiento en SMP I "Aliados por la seguridad" EN VIVO.
Presidenta Dina Boluarte visita comedor popular Club de Madres Santa Rosa de Lima en Lurín.
Programa Puentes de Fe, hoy domingo 7 de setiembre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición Matinal, hoy domingo 7 de setiembre del 2025.
Orgullo nacional: la castaña amazónica que une al Perú con el mundo I "Mercado peruano" EN VIVO .
¿Estamos preparados para el próximo gran sismo en Lima? I "Hora contacto" EN VIVO.
Ayacucho: más de 1000 oportunidades de empleo en feria del MTPE.
MEF aprueba guías para optimizar inversiones pública y reducir brechas de infraestructura.
¡Nuevo conductor den Chicos del multiverso! https://youtu.be/Hrfbj1VP-s.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, sábado 6 de septiembre del 2025.
MEF aprueba guías para optimizar inversión pública y reducir brechas de infraestructura.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, sábado 6 de septiembre del 2025.
Mincetur lanza campaña Cata tu Lata para impulsar consumo y exportación de conservas de pescado.
Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.