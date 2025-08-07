GRABADO el 07-08-2025

Elecciones 2026 ¿Cuáles son los próximos hitos clave en el cronograma electoral?

Las Elecciones 2026 ya están en marcha, y el cronograma avanza paso a paso.



¿Sabes qué fechas vienen ahora? ¡Mantente informado y participa activamente!



Desde Jurado Nacional de Elecciones

Cuál es el estado de las solicitudes de inscripción de las cinco alianzas electorales.

Campaña TuVotoHaceLaDiferencia te recuerda qué es el procedimiento de fiscalización posterior.

JNE Noticias al Día 08 de Agosto de 2025.

Elige2026 ¿Solo 5 alianzas electorales?.

JNE Noticias al Día 07 de Agosto de 2025.

Elecciones 2026 Partidos políticos, ¿están conectados con los problemas del país? .

Elecciones 2026 ¿Cuáles son los próximos hitos clave en el cronograma electoral?.

Elecciones 2026 ¿Cuándo quedarán inscritos los candidatos para las elecciones primarias?.

¡Perú Electoral por JNE TV!.

JNE Noticias al Día 05 de Agosto de 2025.

JNE presenta 174 denuncias contra partidos políticos ante el Ministerio Público.

Sucede Ahora ¿Cómo elegiremos a los senadores este 2026? .

Elecciones 2026 JNE impulsa campañas y plataformas para garantizar un voto informado .

¿Quedan fuera? Esto pasa con los partidos que no logran inscribir una alianza electoral.

Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.

