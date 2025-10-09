GRABADO el 09-10-2025

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 8 de octubre del 2025

Fe de Erratas AGUA MARINA: ATACADOS EN PLENO CONCIERTO - ATV.

Alcalde de SJL revela y detalla todos los problemas que vive el distrito.

Gobierno anuncia la creación de la unidad especial policial contra la extorsión en 15 días.

¡Indignante! Policías detienen a ingeniero por error en Tumbes.

¡Le abrió la puerta a su verdugo! Odontología es baleado en su consultorio de Independencia.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 9 de octure del 2025.

'Secretos de cocina': Prepara unas berenjenas a la parmesana con Sandra Plevisani.

Familia pide desesperadamente ayuda por joven ahogado en la playa León Dormido.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 09 de Octubre de 2025.

Desalmado envenena perritos y provoca la indignación de todos los vecinos.

Médico revela estado de salud de dos músicos de Agua Marina: "Los pacientes no están en riesgo".

¡Más de 25 casquillos de bala! Así se planeó el terrible atentado contra Agua Marina.

Agua Marina: Hermanos Quiroga se encuentran estables tras balacera durante concierto en Chorrillos.

Pareja de animador de Agua Marina: "Tendrá una cirugía en las próximas horas".

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Fallecimiento de Arturo «Zambo» Cavero

Día Mundial de la Visión

Día Mundial de la Visión

Semana Mundial del Espacio

Semana Mundial del Espacio

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día Mundial del Correo

Día Mundial del Correo

