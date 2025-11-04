GRABADO el 04-11-2025

EN VIVO JOSÉ JERÍ se reune con transportistas

EN VIVO JOSÉ JERÍ se reune con transportistas

EN VIVO CADE EJECUTIVOS 2025 - DÍA 1: JOSÉ JERÍ EN LA INAUGURACIÓN.

Diego Macera: "Si logramos elegir bien en 2026, Perú puede tener un crecimiento bueno".

EN VIVO JOSÉ JERÍ se reune con transportistas.

Kallma: el secreto detrás de la marca peruana que conquista con bienestar y propósito.

DÍA DE LOS MUERTOS EN PERÚ: Fiesta en el cementerio 'NUEVA ESPERANZA' el más grande de Sudamérica.

BETSSY ASILADA EN MÉXICO Aníbal Quiroga: "Asilo de Betssy Chávez condena a Pedro Castillo".

BETSSY CHÁVEZ ASILADA en la Embajada de México Perú rompe relaciones diplomáticas.

Perú rompe relaciones diplomáticas con México.

EN VIVO Canciller INFORMA por situación de BETSSY CHÁVEZ y anuncia quiebre de relaciones con MÉXICO.

Betssy Chávez no se presentó a audiencia César Nakasaki : "Hace una defensa política no jurídica".

EN VIVO JOSÉ JERÍ anuncia MEDIDAS CONTRA LA EXTORSIÓN Y SICARIATO en empresas de Transporte Público.

EN VIVO RESCATE del obrero atrapado tras el colapso parcial de una torre medieval en Roma.

PARO DE TRANSPORTISTAS 4 DE NOVIEMBRE Martín Ojeda: "Es un duelo por los conductores fallecidos".

Sylvia Santisteban: La IA no reemplaza al ser humano, lo potencia Emprende Sí o Sí.

Cómo crear tu futuro como emprendedor Inés Temple en Ynnovadores.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

