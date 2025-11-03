GRABADO el 03-11-2025

BETSSY CHÁVEZ ASILADA en la Embajada de México Perú rompe relaciones diplomáticas

00:30 Luego que el canciller Hugo de Zela, informara sobre la situación de la expremier de Pedro Castillo, Betssy Chávez, quién se encontraría asilada en la residencia de la embajada de México. 01:36 Conversamos con el excanciller Luis Gonzales Posada y

08:36 con Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE.



