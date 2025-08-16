GRABADO el 16-08-2025

EXITOSA TE ESCUCHA con JORGE VALDEZ - 16/08/25

Desde Exitosa Noticias

Puente turístico La Paz unirá Barranco y Miraflores desde este 20 de agosto.

Callao: Tráiler cargado de trigo se vuelca en el óvalo Garibaldi y vecinos recogen la carga.

Carabayllo: Bus de la empresa La Huandoy sufre atentado con artefacto explosivo.

Día del Niño: Consejos para proteger los datos de los menores en Internet.

Perú refuerza presencia en Isla Chinería tras problemática con Colombia.

ALIANZA LIMA 3-1 ADT EN VIVO MATUTE DESPIDIÓ A ERICK NORIEGA CON UN TRIUNFO.

CIDH rechaza Ley de Amnistía: "Está en facultad para emitir un juicio", según exviceministro.

Rosa Bartra: "Se ha evaluado la conducta procesal y los 2.3 millones de soborno a Martín Vizcarra".

Hombre arriesgó su vida para evitar que le roben su camioneta en SJM.

¿Cómo opera el seguro de responsabilidad civil en transportes interprovinciales ante accidentes?.

Familias de víctimas de accidente de tránsito en Pasamayo en 2018 exigen justicia.

LA HORA DEL VOLANTE con TITO ALVITES - 16/08/25.

