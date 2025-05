GRABADO el 21-05-2025

Acuña arremete contra el Gobierno: "No voy a permitir que el Ejecutivo se burle de Pataz"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, arremetió contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y denunció que existe un "trato especial" por parte del Poder Ejecutivo con la minera La Poderosa.



En declaraciones a la prensa, el también líder de Alianza Para el Progreso (APP) señaló que la declaratoria de emergencia en Pataz implica medidas de seguridad para toda la población de dicha zona y no solo para la referida empresa minera.



"Yo no voy a permitir que el Ejecutivo se burle de Pataz. Nosotros vamos a exigir que la seguridad no sea solo para La Poderosa. La seguridad es para la población, tampoco es para los mineros informales ... nosotros no vamos a permitir que se le de un trato especial a La Poderosa", dijo.



REUNIÓN CON MINISTROS



Asimismo, Acuña Peralta anunció que ha convocado a una reunión para la próxima semana con algunos ministros de Estado, entre ellos, el ministro del Interior y el titular de Energía y Minas para abordar el tema de la seguridad en Pataz.





Ingresa a http://ptv.pe/443432 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 21/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

MTC exige casco homologado y chaleco con placa para motociclistas: ¿Qué debes saber?.

Gloria Montenegro: exministra de la Mujer falleció este miércoles a los 69 años.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MIÉRCOLES 21 DE MAYO DEL 2025.

Canciller brasileño defiende asilo humanitario a Nadine Heredia.

Acuña arremete contra el Gobierno: "No voy a permitir que el Ejecutivo se burle de Pataz".

¡Insólito lo sucedido en Cañete! Inauguran nichos con placa de papel.

Surco: Inauguran oficina exclusiva para denuncias de maltrato animal en comisaría de Sagitario.

Están Hartos: Vecinos recolectan firmas en contra de piques ilegales en Villa El Salvador.

Huaraz: Vecinos ayudan a gato que no podía bajar de cable.

Huánuco: Sujeto roba 40 sillas nuevas de capilla.

Chiclayo: PNP entra a fiesta de boda para detener a invitado.

Cusco: Turista británica vive en la calle tras ser asaltada.

Turistas españoles son asaltados por 'piratas' cuando realizaban tour por el río Amazonas.

Iquitos: Aprovecha puerta abierta de casa y roba moto.

Fernando Rospigliosi sobre inmunidad parlamentaria: Protegerá por posibles abusos del Gobierno.

Además hoy día 22 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.