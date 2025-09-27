GRABADO el 27-09-2025

Alianza Lima: ¿Fracaso o campaña histórica en 2025? VamosAlVar

Alianza Lima quedó fuera ante la U. de Chile en la Sudamericana 2025, pero ¿se trata de un fracaso o de la mejor campaña internacional en años? Debatimos el trabajo de 'Pipo' Gorosito, los errores puntuales y lo que se viene en el torneo local. Análisis completo con opiniones a fondo en Vamos Al Var con Juan Carlos Ortecho, 'Tanke' Arias y Pedro García por RPP Noticias.

