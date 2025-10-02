GRABADO el 02-10-2025

Caso 'Pequeño J': Perú expulsa a presunto cómplice y lo entrega a Argentina RPPDESPACHO

El ciudadano argentino Matías Ozorio es acusado de ser la mano derecha de 'Pequeño J', el supuesto autor intelectual del asesinato de tres mujeres que ha conmocionado a Argentina.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO SELECCIÓN PERUANA: SALIÓ CONVOCATORIA PARA AMISTOSO CONTRA CHILE 3ENCANCHA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 02/10/2025 FCCRPP.

Expulsan a Matías Ozorio: PRECISO INSTANTE de la entrega del CÓMPLICE de 'Pequeño J' RPPDESPACHO.

Con Felipe Chávez Los CONVOCADOS de PERÚ para el AMISTOSO contra CHILE FCCRPP.

Caso 'Pequeño J': Perú expulsa a presunto cómplice y lo entrega a Argentina RPPDESPACHO.

Congresistas presentaron MOCIÓN DE CENSURA contra el MINISTRO de CULTURA ROTATIVARPP DESPACHO.

Sobre ministro de Justicia: "aparentemente tiene una buena trayectoria" ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Flotilla Global Sumud: Israel intercepta barcos con ayuda humanitaria para Gaza RPPESPECIALES.

Duro pisotón de Inga a Lupu pasó desapercibido SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 02/10/2025 ROTATIVARPP.

¿Quién puede frenar a Universitario en el Clausura? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO ¡UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA GANARON! CREMAS MANTIENEN VENTAJA DE 5 PUNTOS TOCOYMEVOY.

Señor de los Milagros: ¿Qué significa la primera Levantada Mundial? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

Cielo Moya: La nadadora peruana de 14 años que ya ha ganado 4 medallas ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

Actualiza tu DNI antes del padrón electoral ShortRPP.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO SELECCIÓN PERUANA: SALIÓ CONVOCATORIA PARA AMISTOSO CONTRA CHILE 3ENCANCHA

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 02/10/2025 FCCRPP

video

Expulsan a Matías Ozorio: PRECISO INSTANTE de la entrega del CÓMPLICE de 'Pequeño J' RPPDESPACHO

video

Con Felipe Chávez Los CONVOCADOS de PERÚ para el AMISTOSO contra CHILE FCCRPP

video

Caso 'Pequeño J': Perú expulsa a presunto cómplice y lo entrega a Argentina RPPDESPACHO

video

Congresistas presentaron MOCIÓN DE CENSURA contra el MINISTRO de CULTURA ROTATIVARPP DESPACHO

video

Sobre ministro de Justicia: "aparentemente tiene una buena trayectoria" ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

Flotilla Global Sumud: Israel intercepta barcos con ayuda humanitaria para Gaza RPPESPECIALES

video

Duro pisotón de Inga a Lupu pasó desapercibido SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 02/10/2025 ROTATIVARPP

video

¿Quién puede frenar a Universitario en el Clausura? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

ENVIVO ¡UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA GANARON! CREMAS MANTIENEN VENTAJA DE 5 PUNTOS TOCOYMEVOY

video

Señor de los Milagros: ¿Qué significa la primera Levantada Mundial? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA

video

Cielo Moya: La nadadora peruana de 14 años que ya ha ganado 4 medallas ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA

video

Actualiza tu DNI antes del padrón electoral ShortRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Expo Amazónica

Expo Amazónica

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Festividad de Nuestra Señora de los Ángeles en la región Cusco

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día de la Creación Política de Jauja

Día de la Creación Política de Jauja

Día Internacional de la No Violencia

Día Internacional de la No Violencia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 02 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo