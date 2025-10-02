GRABADO el 02-10-2025

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 02/10/2025

Entérate de todas las noticias en la Rotativa del Aire.



ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 02/10/2025



ENVIVO SELECCIÓN PERUANA: SALIÓ CONVOCATORIA PARA AMISTOSO CONTRA CHILE 3ENCANCHA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 02/10/2025 FCCRPP.

Expulsan a Matías Ozorio: PRECISO INSTANTE de la entrega del CÓMPLICE de 'Pequeño J' RPPDESPACHO.

Con Felipe Chávez Los CONVOCADOS de PERÚ para el AMISTOSO contra CHILE FCCRPP.

Caso 'Pequeño J': Perú expulsa a presunto cómplice y lo entrega a Argentina RPPDESPACHO.

Congresistas presentaron MOCIÓN DE CENSURA contra el MINISTRO de CULTURA ROTATIVARPP DESPACHO.

Sobre ministro de Justicia: "aparentemente tiene una buena trayectoria" ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Flotilla Global Sumud: Israel intercepta barcos con ayuda humanitaria para Gaza RPPESPECIALES.

Duro pisotón de Inga a Lupu pasó desapercibido SEGMENTO TocoYMeVoy.

¿Quién puede frenar a Universitario en el Clausura? SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO ¡UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA GANARON! CREMAS MANTIENEN VENTAJA DE 5 PUNTOS TOCOYMEVOY.

Señor de los Milagros: ¿Qué significa la primera Levantada Mundial? ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

Cielo Moya: La nadadora peruana de 14 años que ya ha ganado 4 medallas ENCENDIDOSRPP ENTREVISTA.

Actualiza tu DNI antes del padrón electoral ShortRPP.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

