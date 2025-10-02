GRABADO el 02-10-2025

ENVIVO ¡UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA GANARON! CREMAS MANTIENEN VENTAJA DE 5 PUNTOS TOCOYMEVOY

Jesús 'El Tanke' Arias y Alan Diez analizan y comentan la actualidad del fútbol peruana e internacional.



TocoYMeVoy



Saca tu préstamo en Doctor Sol, fácil, rápido y seguro.

https://doctorsol.pe/?utmcampaignapresionstreamingutmmediumorganicutmsourceyoutubeleadnameid?clickid



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



ENVIVO ¡UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA GANARON! CREMAS MANTIENEN VENTAJA DE 5 PUNTOS TOCOYMEVOY



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA



Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio



Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook https://facebook.com/rppnoticias

Instagram https://instagram.com/rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok https://tiktok.com/rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 02/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

Ministro Vásquez dijo que no descarta renunciar para postular a Elecciones 2026 RPPDESPACHO.

Esta mujer tiene visiones desde los 5 años y no puede controlarlo SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

Análisis del narco peruano Pequeño J y la expansión del crimen organizado ADNRPP ENTREVISTA.

Boluarte pide a transportistas en paro que depongan la medida de protesta ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

ENVIVO ¡UNIVERSITARIO Y ALIANZA LIMA GANARON! CREMAS MANTIENEN VENTAJA DE 5 PUNTOS TOCOYMEVOY.

Transeúntes apoyan el paro y advierten: Salir de casa es un peligro SEGMENTO PurosFactos.

Tafur tilda de juego político deleznable renuncia de Santiváñez ADNRPP ENTREVISTA.

¿Por qué la Federación de Construcción Civil protesta este 2 de octubre? ADNRPP ENTREVISTA.

Cavero Solano juró como nuevo ministro de Justicia tras renuncia de Santiváñez ADNRPP DESPACHO.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 02/10/2025 ADNRPP.

¿Con qué partido postulará Juan José Santiváñez al Parlamento en 2026? SEGMENTO PurosFactos.

Panamericana sur permanece bloqueada por un piquete de transportistas SEGMENTO PurosFactos.

¿Seguirán funcionando los peajes de Rutas de Lima durante la liquidación? ADNRPP ENTREVISTA.

Ciudadanos informan situación por paro de transportistas ADNRPP ENTREVISTA.

Además hoy día 02 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.