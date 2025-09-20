Rímac: se preparan para celebrar el Día de las flores amarillas
A pocos días del inicio de la primavera, las redes sociales vuelven a teñirse de amarillo con una tendencia que combina romanticismo y tradición: regalar flores amarillas. La moda, que surgió hace algunos años inspirada en la popular telenovela argentina Floricienta, ha regresado este septiembre y se ha posicionado como un gesto cargado de simbolismo.
En el Gran Mercado de Flores de Acho, los comerciantes ofrecen una amplia variedad de ramos y arreglos que serán entregados este domingo 21 de septiembre. Los girasoles, por su tamaño y color vibrante, se han convertido en los favoritos de quienes buscan sorprender a sus parejas, amigos o clientes, transmitiendo mensajes de abundancia, suerte y afecto.
Para algunos, regalar flores amarillas representa un detalle romántico. Jóvenes parejas las escogen como símbolo de amor y compromiso. Sin embargo, no todos las compran con ese fin: también se han convertido en un recurso para emprendedores que las obsequian a sus clientes como muestra de gratitud y fidelidad comercial.
COSTUMBRE POPULAR
De este modo, lo que comenzó como una ficción televisiva terminó por convertirse en una costumbre popular que, año tras año, se renueva en Perú y otros países de la región. Las flores amarillas ya no solo son parte de una escena de novela, sino de una tendencia que celebra la amistad, el amor y la esperanza de un nuevo ciclo con la llegada de la primavera.
