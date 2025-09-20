GRABADO el 20-09-2025

Rímac: se preparan para celebrar el Día de las flores amarillas

A pocos días del inicio de la primavera, las redes sociales vuelven a teñirse de amarillo con una tendencia que combina romanticismo y tradición: regalar flores amarillas. La moda, que surgió hace algunos años inspirada en la popular telenovela argentina Floricienta, ha regresado este septiembre y se ha posicionado como un gesto cargado de simbolismo.

En el Gran Mercado de Flores de Acho, los comerciantes ofrecen una amplia variedad de ramos y arreglos que serán entregados este domingo 21 de septiembre. Los girasoles, por su tamaño y color vibrante, se han convertido en los favoritos de quienes buscan sorprender a sus parejas, amigos o clientes, transmitiendo mensajes de abundancia, suerte y afecto.

Para algunos, regalar flores amarillas representa un detalle romántico. Jóvenes parejas las escogen como símbolo de amor y compromiso. Sin embargo, no todos las compran con ese fin: también se han convertido en un recurso para emprendedores que las obsequian a sus clientes como muestra de gratitud y fidelidad comercial.

COSTUMBRE POPULAR

De este modo, lo que comenzó como una ficción televisiva terminó por convertirse en una costumbre popular que, año tras año, se renueva en Perú y otros países de la región. Las flores amarillas ya no solo son parte de una escena de novela, sino de una tendencia que celebra la amistad, el amor y la esperanza de un nuevo ciclo con la llegada de la primavera.


Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 20/09/2025

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

Rímac: se preparan para celebrar el Día de las flores amarillas.

La Libertad: cae techo de coliseo taurino tras intensa granizada.

Surquillo: mercado N 1 reabrirá la próxima semana por decisión judicial.

Llega a Perú periodista peruano detenido en Alligator Alcatraz.

BCR proyecta crecimiento de 3,2 para la economía peruana en 2025.

Delia Espinoza: retiran servicio de seguridad y protección personal a suspendida Fiscal de la Nación.

Retiro AFP: Gobierno de Dina Boluarte promulga ley que autoriza desembolso de hasta S/21,400.

Ate Vitarte: cúster calavera con más de medio millón en papeletas fue llevado al depósito.

La Molina: capturan a tres extranjeros que extorsionaban a comerciantes (2/2).

Iquitos: caen tres integrantes de banda criminal La Nueva Generación.

Los Olivos: Los Gallegos graban ataque a combi de empresa Las Brizas.

La Victoria: caen madre y sus hijas por robar celulares en mercado La Parada.

Cae madre de alias Bomba, peligroso sicario vinculado al Monstruo.

La Libertad: serenos y rondero agreden brutalmente a hombre en Pacasmayo.

Además hoy día 21 de Setiembre en el calendario del Perú.

